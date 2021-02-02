Врачи ищут причину роста заболеваемости COVID у детей

В Израиле заболеваемость среди детей выросла в два с половиной раза после распространения британского штамма коронавируса. Ситуация потребовала открытия специализированных детских COVID-реанимаций. Специалисты ищут связь между новыми штаммами и ростом числа больных в этой возрастной категории.

Ведущий педиатр детской COVID-реанимации в больнице Хадасса Эйн-Керем доктор Асаф Мандель в интервью РИА Новости рассказал, что особенно большое число детей стало поступать в больницу в Иерусалиме.

«Мы поняли, что в больницу поступает все больше детей с коронавирусом. Особенно в Иерусалиме. Так что нам пришлось открыть коронавирусную реанимацию для маленьких пациентов ...Мы пока не знаем, насколько мутации влияют на детей. Сейчас это очень интенсивно изучают, и я надеюсь, у нас будет ответ в ближайшее время», – передает агентство слова доктора.

По мнению же профессора-иммунолога Полин Степенской, предположение, что именно британский штамм стал причиной увеличения заражений среди детей, не имеет научного подтверждения и может быть связано с любыми другими факторами, включая социальные.

Персонал детского COVID-отделения больницы Хадасса с тревогой отмечает, что среди госпитализированных тяжелобольных детей встречаются и пациенты без хронических заболеваний.