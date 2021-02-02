В Еврокомиссии призвали закрыть как можно скорее Армянскую АЭС

Устройство Армянской атомной электростанции в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта. Как передает «Вестник Кавказа», об этом говорится в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году.

"Атомная электростанция, расположенная в Мецаморе, не может быть модернизирована до уровня, требуемого международно признанными стандартами атомной безопасности, и потому должна быть как можно раньше закрыта и безопасно выведена из эксплуатации", - цитирует издание документ.

В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию Армянской АЭС.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в эксплуатацию в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в стране.