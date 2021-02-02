Сильное землетрясение в Армении

В Армении в пятницу вечером были зафиксированы подземные толчки. Сила произошедшего землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что толчки были зафиксированы в 19:36 по местному времени, в 5 километрах к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области, на северо-восточном берегу озера Севан. Очаг землетрясения магнитудой 4,7 залегал на глубине 10 километров, пишет Sputnik Армения.

Сила толчков в Гегаркунике составила 5-6 баллов, Котайке, Тавуше, Лори и Арарате – 4-6 баллов, в Ереване – 3-4 балла.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в Азербайджане и Грузии.