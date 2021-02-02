Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Японские учёные назвали простой способ значительно продлить себе жизнь и избежать лишних трат на медицинские услуги. Как оказалось, достаточно лишь совершать небольшие ежедневные прогулки.

Исследователи в течение 13 лет наблюдали за добровольцами в возрасте от 40 до 79 лет. Участники эксперимента, которые ходили как минимум час в день, жили дольше людей с низкой физической активностью, передает РИА Новости со ссылкой на British Medical Journal.

Кроме того, испытуемые первой группы меньше тратились на врачебные услуги. Также выявлен темп, при котором возрастает эффективность таких прогулок, – не менее ста шагов за минуту.

Авторы исследования отметили, что лишний вес не повлиял на результаты исследования, то есть люди, совершающие ежедневные долгие прогулки, проживут дольше независимо от индекса массы тела.