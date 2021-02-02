В Азербайджане увеличена страховая часть трудовых пенсий

Распоряжением президента Азербайджана пенсионный капитал страховой части индивидуальных счетов индексирован в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен и с 1 января увеличивается на 2,8 процента. Об этом на пресс-конференции журналистам сказал директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев.

По словам руководителя Госфонда, это изменение служит интересам тех, кто работает по трудовому договору и участвует в системе социального страхования, а также показывает, что пенсионный капитал на их лицевых счетах увеличивается не только в результате ежемесячных отчислений на социальное страхование с их заработной платы, но и ежегодно индексируется государством.