Минфин: готовится проект госбюджета на 2022 год

Согласно соответствующему распоряжению премьер-министра Азербайджана начат процесс разработки проекта государственного бюджета на 2022 год, а также расходов бюджета на последующие три года. Об этом было сообщено на коллегиальном заседании Министерства финансов Азербайджана, передает Trend.

Отмечается, что будет начата подготовка проекта среднесрочного рамочного документа, охватывающего пилотные разделы функциональной классификации "Образование", "Сельское хозяйство" и "Охрана окружающей среды". Также будет дан старт приему заказов на основании соответствующих писем с инструкциями. В отличие от прошлого года, в этом году будет вестись мониторинг реализации программ и мероприятий по пилотным разделам.

Министр финансов Самир Шарифов дал поручения по своевременному и качественному выполнению начатых в соответствии с законодательством работ.