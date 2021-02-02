Телефонные переговоры Лаврова и Айвазяна

Между министрами иностранных дел России и Армении - Сергеем Лавровым и Арой Айвазяном в пятницу состоялся телефонный разговор. Был обсужден ход выполнения договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.