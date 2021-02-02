Минобороны Турции о работе Мониторингового центра по Карабаху
Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный в рамках контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, продолжает свою деятельность. Об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
В публикации отмечается, что совместно выполняющие эту задачу в Центре турецкие и российские военнослужащие принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.
Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi faaliyetine devam ediyor. Türk ve Rus askerlerinin birlikte görev yaptığı Merkez’de, ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tedbirler alınıyor.https://t.co/5PXrQSQ66C pic.twitter.com/hNDy3o6Kv6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021