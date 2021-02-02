Минобороны Турции о работе Мониторингового центра по Карабаху

Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный в рамках контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, продолжает свою деятельность. Об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

В публикации отмечается, что совместно выполняющие эту задачу в Центре турецкие и российские военнослужащие принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.