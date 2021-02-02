Хорошая новость от ВОЗ: темпы распространения COVID в мире замедляются

Всемирная организация здравоохранения наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - цитирует ван Керкхове ТАСС.

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять, - подчеркнула ван Керкхове. - Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно".