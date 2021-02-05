Al Jazeera: пандемия вируса Нипах может начаться в любой момент?

Пандемия COVID-19 в самом разгаре, а некоторые специалисты в области вирусологии уже пугают новой эпидемией, которая может унести жизни гораздо большего числа людей. И снова всему виной летучие мыши. Речь идет о вирусе Нипах, который, по мнению специалистов, может взорвать мир в любой момент.

Журналист «Аль-Джазиры» в своей статье, посвященной этому вирусу, рассказывает о симптомах вируса Нипах, приводит мнения специалистов.

Инфекция, вызванная вирусом Нипах, имеет разные клинические проявления — от бессимптомной инфекции до острой респираторной инфекции (легкой и тяжелой) и смертельного энцефалита. По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале заболевания у больных развиваются такие симптомы, как повышенная температура (лихорадка), головная боль, мышечная боль, тошнота, боль в горле.

За этим могут последовать головокружение, сонливость, когнитивные нарушения, неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. У некоторых людей могут также развиваться атипичная пневмония и тяжелые дыхательные проблемы, включая острый респираторный дистресс-синдром. В тяжелых случаях развиваются энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через 24-48 часов.

Считается, что инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет от 4 до 14 дней. Вместе с тем сообщалось об инкубационном периоде, составившем 45 дней.

26 января 2021 года Джулия Коллеве опубликовала в британской газете The Guardian статью под заголовком «Фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии», в которой рассказала о вирусе Нипах. Коллеве предупредила, что крупнейшие мировые фармацевтические компании не готовы к следующей пандемии, несмотря на активизацию мер по борьбе со вспышкой коронавируса.

«Вирус Нипах — еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность. Нипах может взорвать мир в любой момент. Следующая пандемия может быть лекарственно-устойчивой инфекцией», — сказала исполнительный директор некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, финансируемой правительствами Великобритании и Нидерландов и другими организациями, Джаясри К. Айер.

Естественный хозяин вируса Нипах — летучие мыши. Но Коллеве сообщила, что вспышки вируса в Бангладеш и Индии, вероятно, были связаны с употреблением сока финиковой пальмы.

Согласно двухгодичному отчету Access to Medicine Foundation, вирус Нипах — это одно из 10 инфекционных заболеваний из 16, включенных в список Всемирной организации здравоохранения как наиболее опасные для человечества. Препаратов или вакцин для лечения этой инфекции не существует.

По словам Access to Medicine Foundation, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что новый коронавирус может вызвать глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, фармацевтическая промышленность, а также общество в целом не были готовы к пандемии коронавирусной инфекции.