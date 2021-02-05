В соответствии с темпами роста среднемесячной номинальной зарплаты в 2020 году пенсии будут проиндексированы и увеличены на 11,4%. Как сообщили haqqin.az в Минтруда, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Госфонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев.

Председатель фонда подчеркнул, что успешная социальная политика президента Ильхама Алиева обусловливает последовательные шаги по обеспечению благосостояния граждан. В 2020 году на пенсии, президентские пенсии и пособия, адресную социальную помощь было израсходовано 5 миллиардов 743 миллиона манатов, что на 20%, или 1 миллиард манатов больше, чем в предыдущем году. По индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий Азербайджан сохранил лидерство в СНГ.

Руководитель Госфонда также отметил, что в соответствии с указами главы государства рост социальных выплат продолжился с начала нынешнего года. Размер президентских стипендий был повышен для семей шехидов на 66,7%, для Национальных героев Азербайджана – на 20%, для участников Второй Мировой войны – на 100%, для инвалидов войны и 20 Января, лиц, приравниваемых к инвалидам войны, – более чем на 50%, для Героев Отечественной войны учреждена месячная президентская стипендия (2000 манатов).