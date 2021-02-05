Полиция не может найти пароль к биткоин-кошельку на более $50 миллионов

В Германии полицейские не смогли взломать кошелек с биткоинами, который был конфискован у осужденного за мошенничество мужчины. Об этом рассказал прокурор города Кемптен Себастьян Мурер, сообщает Reuters.

В кошельке находятся 1,7 тысячи биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более 50 миллионов евро. С момента вынесения приговора самая популярная криптовалюта подорожала, а значит, выросла и сумма на кошельке, пишет «Лента.ру».

Правоохранители предлагали мужчине сказать пароль, но тот молчал. Возможно, предположил прокурор, он и сам не знал его. Параллельно полицейские предприняли несколько попыток получить доступ к средствам, но безуспешно.

Биткоин начал стремительно расти с середины октября. На тот момент он находился на уровне десяти тысяч долларов за монету, но в начале январе вышел за 40 тысяч. После коррекции монета снова подбирается к этому уровню.