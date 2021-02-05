Умер легенда Голливуда Кристофер Пламмер

На 91-м году ушел из жизни легенда Голливуда, актер Кристофер Пламмер. Он умер в своем доме в Коннектикуте.

Пламмер впервые появился в кино еще в 1958 году, когда ему было 29 лет. Карьера актера не угасала даже в последние годы его жизни.