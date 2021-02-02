Несмотря на неблагоприятную обстановку и трудности, исполнение государственного и сводного бюджетов в 2020 году характеризовалось положительной динамикой. Об этом говорилось на заседании коллегии Министерства финансов Азербайджана, передает Trend.

По оперативным данным, в 2020 году доходы сводного бюджета составили 24 миллиарда 463 миллиона манатов, расходы - 29 миллиардов 160 миллионов манатов. Дефицит сводного бюджета в 4 миллиарда 698 миллионов манатов был на 3 миллиарда 248 миллионов манатов, или на 40,9 процента меньше прогнозируемого дефицита в 7 миллиардов 945 миллионов манатов, отмечалось на заседании.

В 2020 году доходы госбюджета исполнены на 24 миллиарда 679 миллионов манатов, или на 102,3 процента, расходы - на 26 миллиардов 416 миллионов манатов, или на 96,1 процента. Дефицит госбюджета составил 1 миллиард 737 миллионов манатов, это на 1 миллиард 631 миллион манатов, или на 48,4 процента меньше прогнозируемого дефицита в 3 миллиарда 368 миллионов манатов.

Существенное сужение бюджетного дефицита против прогноза было связано прежде всего с тем, что фискальные органы обеспечили превышение доходов и эффективное исполнение расходов госбюджета, было подчеркнуто на заседании.