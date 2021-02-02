Байден: экономика США в трудном положении

Экономика США продолжает находиться в трудном положении из-за последствий пандемии нового коронавируса, а в общей сложности 36 млн американцев не хватает еды. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Американский лидер привел эти данные, говоря о необходимости принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

"Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении", - цитирует ТАСС Байдена.

"Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше, ...24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды", - сообщил он.

"Поэтому я буду действовать и буду действовать быстро", - добавил Байден.