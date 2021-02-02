Ученые назвали причину происхождения коронавируса

Биологи из США и Европы выяснили, что глобальное потепление увеличило численность и видовое разнообразие летучих мышей на юге Китая, что создало идеальные условия для быстрого формирования новых видов и штаммов коронавирусов. ТАСС пишет, что об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета со ссылкой на статью в журнале Science of the Total Environment.

"Глобальное потепление сделало юг Китая более пригодным для обитания большого числа видов летучих мышей. Изменение климата привело к тому, что летучие мыши начали заселять новые ареалы обитания, перенося туда свои вирусы. Это не только поменяло карту распространения вирусов, но и позволило им контактировать с новыми для них видами животных, что потенциально ускорило их эволюцию", - заявил научный сотрудник Кембриджского университета Роберт Бейер.

Ученые достаточно долгое время пытаются понять, где и когда возник коронавирус нового типа, вызвавший пандемию COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. Многие специалисты предполагают, что предок SARS-CoV-2 начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии относительно давно, еще в середине прошлого столетия.

Специалистам известно, какие типы растительности оптимальны для обитания тех или иных видов рукокрылых. На этом авторы и строили свои расчёты. Получилось, что за последнее столетие в китайскую провинцию Юньнань и прилегающие районы Мьянмы и Лаоса должно было переселиться 40 новых видов летучих мышей. И они принесли с собой около ста видов коронавирусов.

"Поскольку изменение климата изменило среду обитания, виды летучий мышей покинули одни районы и перебрались в другие, унося с собой свои вирусы. Это не только изменило регионы, в которых присутствуют вирусы, но, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к передаче или развитию более вредоносных вирусов", – предполагает Бейер.

Таким путём мог попасть в Южный Китай и предок коронавируса SARS-CoV-2. "Понимание того, как глобальное распространение видов летучих мышей изменилось в результате изменения климата, может стать важным шагом в восстановлении происхождения вспышки COVID-19", – считает Бейер.