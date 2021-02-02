Закрытым из-за коронавируса Лувру и Версалю грозит банкротство

Французские музеи, которые остаются закрытыми на протяжении нескольких месяцев из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса, находятся на грани банкротства, заявил администратор Лувра и Национальной школы декоративного искусства Фредерик Жуссе.

«Музеи – большие или малые – почти разорены. Если приводить некоторые цифры, то можно сказать, что Лувр теряет 10 млн евро в месяц, Версаль потерял 70 млн в прошлом году», – цитирует РИА Новости слова Жуссе телеканалу BFMTV.

Ранее руководство Лувра сообщало, что посещаемость музея снизилась на 70% в прошлом году.

Около ста представителей музеев и центров искусства во Франции направили обращение министру культуры страны, призвав власти разрешить частичное возобновление работы музеев.