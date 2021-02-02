Гаагский трибунал принял решение против Израиля... и снова разделил Иерусалим

"Сегодня, 5 февраля 2021 года, первая палата предварительного производства Международного уголовного суда решила большинством голосов, что территориальная юрисдикция суда распространяется на ситуацию в Палестине, участнице Римского статута МУС, и распространяется на территории, оккупированные Израилем с 1967 года, в частности, сектор Газа и Западный берег", – говорится в сообщении суда.

Международный уголовный суд постановил, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а значит он может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных на этих территориях. Об этом пишет Интерфакс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на данное решение МУС, назвав суд "политическим органом, а не правовым институтом", а также пообещал продолжить "защищать любыми путями" граждан и солдат еврейского государства от судебного преследования.

"Гаагский трибунал (МУС) еще раз доказал, что является политическим органом, а не правовым институтом. Мы продолжим любыми путями защищать наших граждан и наших солдат от судебного преследования", - цитирует ТАСС премьера Израиля.

По словам премьера, МУС "игнорирует реальные военные преступления", а "вместо этого он преследует Израиль - государство с сильным демократическим режимом, соблюдающее принцип верховенства закона и не являющееся членом трибунала". "Этим решением трибунал нарушил право демократий на защиту от терроризма и сыграл на руку тем, кто подрывает усилия по расширению круга мира", - добавил он.

Что касается реакции США, то глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что "это решение только недавно принято. Мы в курсе и изучаем его. Суд распространяет свою территориальную юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. Мы серьезно обеспокоены попытками распространять юрисдикцию на израильских военных".

На вопрос о перспективах санкций США в отношении представителей МУС за это решение, Прайс ответил: "Я не думаю, что хотел бы вдаваться в это". Сотрудник Госдепартамента в то же время отметил, что юрисдикция суда должна регулироваться СБ ООН.

По данным Associated press, прокурор МУС Фату Бенсуда в 2019 году заявляла, что есть "разумные основания" для начала расследования действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу. Но она попросила суд установить, есть ли у него территориальная юрисдикция для этого.

Палестинцы присоединились к Международному уголовному суду в 2015 году. Они настаивают на расследовании. Израиль не входит в МУС и утверждает, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения подобных вопросов.