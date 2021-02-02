В Азербайджане открывают новые турецкие школы

По его словам, стороны уже согласовали данный вопрос. «Принимая во внимание пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), надо действовать осторожно, но наша цель – открыть в 2021 году в Баку первую школу фонда», - рассказал профессор.

Фонд просвещения Турции планирует открытие образовательных учреждений в Азербайджане. Об этом сообщил «Анадолу» глава фонда профессор Бирол Акгюн.

«Фонд стремится открыть собственные школы в Азербайджане и предоставить азербайджанскому народу возможность получить высококачественное образование, отвечающее мировым стандартам», - сказал турецкий профессор.

По его словам, с этой целью представители фонда провели встречи в Минобразования и МИД Азербайджана. «Длительное время мы работали над текстом соответствующего соглашения. Могу с гордостью и радостью сообщить, что договоренность достигнута. Документ будет подписан в ходе визита главы Минобразования Азербайджана в Анкару», - отметил Акгюн.

По словам профессора, после подписания соглашения турецкий фонд откроет школы не только в Баку, но и в других городах республики. Образовательный процесс в новой школе в Баку будет основан на 12-летней программе обучения.

Фонд просвещения Турции будет сотрудничать с Азербайджаном и в сфере подготовки учителей, обмена опытом, разработки учебных программ по использованию ИТ-технологий, добавил он.