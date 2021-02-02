По сравнению с серединой января, когда в среднем в Соединенных Штатах за день заболевало до 250 тысяч человек, сейчас цифры упали вдвое. Впервые с конца ноября фиксируется меньше 90 тысяч госпитализаций в день.

Коронавирус продолжает бушевать на планете. Четверг 4 февраля стал рекордным днем по числу умерших в США: 5 077 человек. И это на фоне спадающего числа случаев и нарастающей вакцинации.

Несмотря на явную позитивную динамику, Вашингтонский институт медицинской статистики и оценки прогнозирует к началу июня общую цифру умерших в 631 тысячу человек. На данный момент из 26,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания американцев коронавирусом скончались 455 800 человек. Около 35 миллионов доз вакцины уже использовано, при этом следует помнить, что нынешние вакцины в большинстве требуют двух доз.

Всего по миру, по подсчету Bloomberg, уже привито 119 миллионов человек. Если исходить из теории коллективного иммунитета, которая предполагает, что пандемия прекратится, когда 75% населения и выше будут иметь антитела, то понадобится около семи лет, чтобы было привито до необходимого уровня все население планеты, если взять нынешние темпы вакцинирования за основу. Разумеется, они будут, скорее всего, расти, будут появляться новые препараты, так что нынешние прогнозные сроки уменьшатся.

Уже законтрактовано больше 8,5 миллиарда доз вакцин, теперь вопрос только в их изготовлении, доставке и собственно вакцинации. Пока кампания вакцинации начата лишь в трети стран мира.

Очевидно, первыми достигнут нужного результата развитые страны, и это позволит понемногу оживить экономическую жизнь, возобновить авиаперелеты и международный туризм, но никто не ждет из заметного восстановления раньше 2023-2024 годов, и это при оптимистической оценке. Но на пессимизм уже просто нет сил. Остается верить в лучшее.