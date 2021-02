В авторитетнейшем американском издании - журнал National Geographic в рубрике "История и культура" было опубликовано фото эссе азербайджанского фотографа Рены Эффенди, посвященное освобожденным от оккупации землям Азербайджана и их жителям - вынужденным переселенцам, которые мечтают вернуться в свои родные дома.



Отметим, что Рена Эффенди - азербайджанский фотограф, работа которой сосредоточена на постконфликтных обществах, окружающей среде и социальной справедливости. Ее работы и эссе регулярно публикуются в National Geographic. Рена Эффенди живет в Стамбуле.



Ранние работы Рены Эффенди были посвящены влиянию нефтяной промышленности на жизнь людей. Для этого она проследовала по нефтепроводу протяженностью 1700 км через Азербайджан, Грузию и Турцию, попутно собирая истории. Эта работа была опубликована в 2009 году в ее первой книге: "Сны о трубе: Хроника жизней вдоль трубопровода".



В 2013 году Рена Эффенди опубликовала свою вторую монографию "Жидкая земля", в которой ее изображения стоят рядом с фотографиями погибших бабочек, на которых охотился ее отец, советский энтомолог, который собрал более 30 000 бабочек. Эта книга подчеркивает тему хрупкости и разрушения окружающей среды Баку, города, где родилась и выросла Рена Эффенди.



Рена Эффенди получила множество международных наград, включая профессиональный грант Alexia 2018, премию Фонда принца Клауса в области культуры и развития, World Press Photo (за наблюдаемые портреты в 2014 году), SONY World Photography Award (категория изобразительного искусства), редакционный грант Getty Images и вошла в шорт-лист премии Prix Pictet в области фотографии и устойчивого развития.



Рена Эффенди представлена креативным агентством National Geographic и галереей ILEX. Работы Рены Эффенди выставлялись в музеях и галереях по всему миру, включая Saatchi Gallery, Miami Art Basel, Istanbul Modern и 52-ю Венецианскую биеннале. Она работала над редакционными заданиями для таких авторитетных журналов, как National Geographic, The New Yorker, Newsweek, TIME, The New York Times magazine, Vogue, Marie Claire, The Sunday Times, GEO и других.

Представляем нашим читателем фото эссе Рены Эффенди.

* * *

Первая война в Нагорном Карабахе привела к перемещению более миллиона человек на Южном Кавказе. Есть ли им к чему вернуться после второй войны?