Армянские СМИ: командующий Джалал Арутюнян - человек без чести и достоинства

Источник Sputnik Армения, знакомый с ситуацией, заявил, что назначение карабахского сепаратиста начальником службы военного контроля – это почти отправка на пенсию, учитывая, что до него обычно туда назначались генералы, прошедшие службу в действующих войсках.

Газета «Еркрамас» называет странным то, что Арутюнян после крупномасштабного поражения в Карабахе согласился на это предложение властей Армении.

«Во-первых, при таком исходе войны у любого армейского руководителя обычно бывают две альтернативы: либо молчаливо признает свою вину, подает в отставку со всех постов, просит прощения у общества за такой результат и уходит из поля зрения общественности, либо заявляет, что его вины нет, ему помешали вышестоящие... Джалал Арутюнян не сделал ни первого, ни второго».

Для карабахского сепаратиста основной «задачей является не его честь и достоинство, а пребывание на какой-либо должности», заявляет газета, отметив, что «Пашинян собирает вокруг себя всех любителей постов, которые не имеют чести и достоинства, и чьей главной миссией является исключительно сохранение своей должности, независимо от того, достойны они этой должности или нет».