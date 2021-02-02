Эльнур Мамедов, отдел экономики 04:04

Министерство финансов Азербайджана в 2021 году будет осуществлять контрциклическую бюджетную политику. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минфина заявил министр Самир Шарифов. О чем это говорит? Резкие экономические изменения, быстрые технологические инновации в корне изменили наш образ жизни и работы. Международная торговля и финансы, миграция и всемирные средства связи тесно связали страны, что подвергает работников большей зарубежной конкуренции. Хотя эти изменения и принесли огромные выгоды, но они усилили ощущение неопределенности и незащищенности, особенно в странах с развитой экономикой. А контрциклическая бюджетная политика призвана оказывать стабилизирующее воздействие на краткосрочную динамику ВВП, удерживая фактический ВВП близко к трендовому уровню за счет противодействия чрезмерному ослаблению и усилению совокупного спроса.

Основные задачи Азербайджана на 2021 известны. Это проведение восстановительных работ на освобожденных территориях; обеспечение восстановления экономического роста; стимулирование экономической активности; продолжение мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе завершение процесса вакцинации; создание финансового обеспечения для развития экономики в постпандемический период. Все это требует существенного увеличения бюджетных расходов, и контрциклическая бюджетная политика позволит стимулировать экономическую активность в стране, проводить восстановительные работы в Карабахе и обеспечить реинтеграцию региона в экономику страны. Да, в прошлом году экономика Азербайджана столкнулась с испытанием на пандемию коронавируса. Глобальная пандемия, ограничения, введенные для борьбы с ней, ослабление экономической активности и сокращение потребительского спроса, сокращение добычи нефти и спад цен на нее оказали негативное воздействие на экономику страны. Однако в результате принятых своевременных и комплексных мер переход глобальной рецессии из-за внешних шоков в острую фазу все же был пресечен. И за этим мало кто видит титанический труд, в том числе и Минфина. Так, в июле прошлого года были оперативно проанализированы новые экономические реалии в стране и пересмотрен госбюджет, уточнены поступления по некоторым доходам, сокращены неприоритетные расходы и увеличены расходы по необходимым направлениям. Были полностью решены основные финансовоемкие задачи, поставленные главой государства. В частности, все вопросы государственного значения и соцпрограммы, финансирование которых предусмотрено из госбюджета, были обеспечены в полном объеме. А они предусматривали удовлетворение растущих потребностей системы здравоохранения, снижение негативного воздействия пандемии на экономику, меры экономической поддержки уязвимых групп и бизнеса, повышение оборонного потенциала, усиление материально-технического обеспечения вооруженных сил. Но даже при такой неблагоприятной ситуации исполнение государственного и сводного бюджетов характеризовалось в целом положительной динамикой. По оперативным данным, доходы сводного бюджета составили почти 24,5 млрд манатов, а расходы – около 29,2 млрд манатов. В результате образовался дефицит сводного бюджета в 4,7 млрд манатов. А это чуть ли не вдвое (на 40,9% или 3,25 млрд манатов) меньше прогнозируемого дефицита в почти в 8 млрд манатов. Еще лучше выглядит картина с исполнением госбюджета, доходы которого составили 102,3% или почти 24,7 млрд манатов, а расходы – 96,1% или около 26,5 млрд манатов. И хотя дефицит госбюджета составил более 1,7 млрд манатов, это оказалось на 48% или на 1,631 млрд манатов меньше прогнозируемого показателя в 3,368 млрд манатов.