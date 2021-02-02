Контрциклическая политика Самира Шарифова по горячим следам
Министерство финансов Азербайджана в 2021 году будет осуществлять контрциклическую бюджетную политику. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минфина заявил министр Самир Шарифов. О чем это говорит?
Резкие экономические изменения, быстрые технологические инновации в корне изменили наш образ жизни и работы. Международная торговля и финансы, миграция и всемирные средства связи тесно связали страны, что подвергает работников большей зарубежной конкуренции. Хотя эти изменения и принесли огромные выгоды, но они усилили
ощущение неопределенности и незащищенности, особенно в странах с развитой экономикой. А контрциклическая бюджетная политика призвана оказывать стабилизирующее воздействие на краткосрочную динамику ВВП, удерживая фактический ВВП близко к трендовому уровню за счет противодействия чрезмерному ослаблению и усилению совокупного спроса.
Основные задачи Азербайджана на 2021 известны. Это проведение восстановительных работ на освобожденных территориях; обеспечение восстановления экономического роста; стимулирование экономической активности; продолжение мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе завершение процесса вакцинации; создание финансового обеспечения для развития экономики в постпандемический период. Все это требует существенного увеличения бюджетных расходов, и контрциклическая бюджетная политика позволит стимулировать экономическую активность в стране, проводить восстановительные работы в Карабахе и обеспечить реинтеграцию региона в экономику страны.
Да, в прошлом году экономика Азербайджана столкнулась с испытанием на пандемию коронавируса. Глобальная пандемия, ограничения, введенные для борьбы с ней, ослабление экономической активности и сокращение потребительского спроса, сокращение добычи нефти и спад цен на нее оказали негативное воздействие на экономику страны. Однако в результате принятых своевременных и комплексных мер переход глобальной рецессии из-за внешних шоков в острую фазу все же был пресечен. И за этим мало кто видит титанический труд, в том числе и Минфина.
Так, в июле прошлого года были оперативно проанализированы новые экономические реалии в стране и пересмотрен госбюджет, уточнены поступления по некоторым доходам, сокращены неприоритетные расходы и увеличены расходы по необходимым направлениям. Были полностью решены основные финансовоемкие задачи, поставленные главой государства. В частности, все вопросы государственного значения и соцпрограммы, финансирование которых предусмотрено из госбюджета, были обеспечены в полном объеме. А они предусматривали удовлетворение растущих потребностей системы здравоохранения, снижение негативного воздействия пандемии на экономику, меры экономической поддержки уязвимых групп и бизнеса, повышение оборонного потенциала, усиление материально-технического обеспечения вооруженных сил.
Но даже при такой неблагоприятной ситуации исполнение государственного и сводного бюджетов характеризовалось в целом положительной динамикой. По оперативным данным, доходы сводного бюджета составили почти 24,5 млрд манатов, а расходы – около 29,2 млрд манатов. В результате образовался дефицит сводного бюджета в 4,7 млрд манатов. А это чуть ли не вдвое (на 40,9% или 3,25 млрд манатов) меньше прогнозируемого дефицита в почти в 8 млрд манатов. Еще лучше выглядит картина с исполнением госбюджета, доходы которого составили 102,3% или почти 24,7 млрд манатов, а расходы – 96,1% или около 26,5 млрд манатов. И хотя дефицит госбюджета составил более 1,7 млрд манатов, это оказалось на 48% или на 1,631 млрд манатов меньше прогнозируемого показателя в 3,368 млрд манатов.
Такое сужение бюджетного дефицита против прогноза не случайно. Фискальные органы обеспечили превышение доходов госбюджета и эффективное исполнение его расходов. Достаточно отметить, что Государственная налоговая служба обеспечила перечисление в госбюджет 7,387 млрд манатов, что на 197 млн манатов больше прогноза. А Государственный таможенный комитет перевел в бюджет 3,938 млрд манатов, что на 108 млн манатов больше прогнозируемых 3,830 млрд манатов. Доходы от трансферта из Госнефтефонда составили 100% или 12,2 млрд манатов. В свою очередь бюджетные организации обеспечили поступления в госбюджет 596 млн манатов внебюджетных доходов и 558 млн манатов прочих доходов.
Конечно, хотелось бы видеть в бюджете одни плюсы, но надо признаться, что в прошедшем году они были невозможны. Перед глобальной экономикой стояла лишь одна задача – не допустить ее краха, о росте ее и не думали. Как она справилась с задачей – пока неизвестно. Но азербайджанская экономика, в том числе и ее финансовая система, вышли из кризиса относительно безболезненно. Этому в немалой степени способствовала именно контрциклическая бюджетная политика, которой придерживался Азербайджан и в 2020 году. И не случайно уже в конце прошлого года министр Шарифов отметил, что и в 2021 году контрциклическая бюджетная политика будет продолжена.
Причем, будет продолжено дополнительное предложение денег в экономику со стороны государства с целью оживления экономической активности, осуществления скорейшего трансферта освобожденных от оккупации территорий в экономику страны.