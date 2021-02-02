В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают замедление темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен. Трансляция брифинга доступна в Twitter.

«Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей», — сказала она.

По ее словам, большую роль также сыграли действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медицинских работников и усилия в рамках кампаний вакцинации людей.

Керкховен призвала страны, в которых число инфицированных снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. Она добавила, что в настоящее время эти страны проходят критический этап.