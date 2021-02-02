Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от ковид в десять раз

Ученые в США разработали вещество, способное десятикратно увеличить эффективность вакцин от коронавируса. Пока его испытали только на мышах. Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале Science Advances.

Разработанное вещество, называемое специалистами адъювантом, способно ускорить процесс доставления вакцины в лимфоузлы. Таким образом, считают ученые, дозировку вакцины можно существенно снизить.

Эксперименты на мышах показали хороший результат. Стойкий иммунитет вырабатывался даже у пожилых мышей с ослабленной иммунной системой.