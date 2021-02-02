Блинкен пообещал привлекать Китай к ответственности

Госсекретарь США Блинкен заявил китайскому коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что США будут "привлекать КНР к ответственности", сообщил в пятницу официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах", - заявил Прайс.

Также, по его словам, Блинкен заявил китайскому коллеге, что США продолжат отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.