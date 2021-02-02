Байден предложил лишить Трампа доступа к секретной информации

Президент США Джо Байден предложил лишить бывшего главу государства Дональда Трампа доступа к секретной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Байдена, необходимости проводить для его предшественника секретные брифинги нет.

«В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?», — заявил президент США в интервью телеканалу CBS. Он также указал на «неуравновешенное» поведение Трампа.

У бывших президентов США традиционно есть право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для действующих глав государства.