Эрдоган назначил азербайджанского профессора членом Совбеза Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил азербайджанского профессора Айгюн Аттар членом Совета безопасности и внешней политики при президенте, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Ранее Айгюн Аттар занимала должность ректора университета Гиресун.
Отметим, что Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе. В 1986 году она окончила Бакинский государственный университет, а в 1993 защитила в Москве докторскую степень по истории.
В середине 90-х Айгюн Аттар переехала в Турцию. В 2012-2016 гг. занимала должность ректора университета Гиресун.