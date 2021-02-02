Эрдоган назначил азербайджанского профессора членом Совбеза Турции

Ранее Айгюн Аттар занимала должность ректора университета Гиресун.

Отметим, что Айгюн Аттар родилась в 1962 году в Губадлинском районе. В 1986 году она окончила Бакинский государственный университет, а в 1993 защитила в Москве докторскую степень по истории.

В середине 90-х Айгюн Аттар переехала в Турцию. В 2012-2016 гг. занимала должность ректора университета Гиресун.