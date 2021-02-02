Власти России усиливают контроль за сферой криптовалют

Российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют, в том числе благодаря вводу обязательного декларирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.

В 2021 году стало возможно легально покупать и продавать криптовалюты за счет подписанного президентом РФ летом прошлого года закона, позволяющего проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако криптовалюты пока не могут быть средством платежа на территории страны.

В настоящее время Государственная дума изучает законопроект, согласно которому доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.