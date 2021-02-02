Азербайджанская нефть подорожала до 60 долларов
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Согласно информации, цена азербайджанской нефти повысилась на $1,12 (1,88%) и составила $60,51 за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Согласно информации, цена азербайджанской нефти повысилась на $1,12 (1,88%) и составила $60,51 за баррель.
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