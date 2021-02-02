Прежде всего Севиль Гейдаровна сообщила, что информация в азербайджанской прессе не совсем верна. В.Мустафаев не сам покинул канал, а по праву учредителя освобожден от занимаемой должности лично ею.

«Дело в том, - сказала Севиль ханум, - что деятельность Space, предоставляемый им контент в последнее время вызывал серьезную обеспокоенность. Я в основном проживаю за рубежом и только во время приездов в Баку следила за его передачами, однако вынуждена признать, что многочисленные нарекания, резкая критика, то и дело появлявшиеся на страницах СМИ, абсолютно обоснованны. В последние годы уровень телеканала, его передач стал непозволительно низким. Полностью разделяю мнение телезрителей, возмущавшихся непрофессионализмом, низким качеством его продукции.

Совсем не таким я видела его, когда создавала. Все это вынудило принять решение освободить Вагифа Мустафаева от занимаемой должности руководителя Space. И с другой стороны, меня в некоторой степени коробит, что руководители телеканалов называют себя президентами. Ни в одной стране нет такой практики. Нельзя девальвировать слово "президент"».

Вместе с тем Севиль Алиева подчеркивает, что это решение отнюдь не умаляет заслуг В.Мустафаева как талантливого документалиста, создавшего ряд прекрасных работ, в том числе цикл документальных фильмов об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

«Я по-прежнему уважаю господина Мустафаева как человека и очень ценю как творческую личность. Жаль, что его отличный художественный фильм о моем отце «Иду спасать людей» в свое время азербайджанские чиновники незаслуженно забраковали. А ведь именно в этом произведении Вагиф Мустафаев показал общенационального лидера не политиком, не госчиновником, а просто человеком. Надеюсь, что теперь, когда сменились чиновники, отвечавшие за идеологическую политику страны, широкая общественность наконец познакомится с этой картиной. Я, кстати, консультировала авторов фильма, уточняла такие, например, детали, что Гейдар Алиевич носил исключительно синие и серые костюмы, а черные не любил, что интерьер в нашем доме был очень теплым, уютным и т.д. Лучшие российские актёры приняли участие в этом фильме. Уверена, что работы Вагифа Мустафаева о Гейдара Алиеве надо показывать молодежи, чтобы будущие поколения знали, каким был человек, создававший независимый Азербайджан», - отметила Севиль Алиева.

На вопрос, есть ли уже кандидат на пост руководителя Space, учредитель телеканала ответила, что такого человека уже нашли и вскоре он будет представлен коллективу канала и общественности.