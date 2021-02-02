Разрушенный Джебраил напомнил послу Зебичу события в Хорватии

Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно. Как сообщает Trend, об этом после ознакомления с разрушениями, учиненными армянами, сказал посол Хорватии Бранко Зебич в ходе визита в Джебраил в составе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Дипломат подчеркнул, что увиденное напоминает ему события 30-летней давности в Хорватии.

"Некоторые сцены здесь еще более болезненны. В частности, видеть как полностью разрушено кладбище. Это вновь показывает нам, что конфликтов не должно быть и мы не должны сталкиваться с такими сценами", - отметил посол Хорватии.