На улице Ахмеда Раджабли завершены работы по созданию специальной полосы движения. Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (BNA).

Согласно информации, уже установлены дорожные знаки и дополнительные таблички, информирующие о времени действия полосы.

"С учетом этого просим водителей следовать требованиям дорожного знака, указанным на табличке, т.е. с 17:00 до 20:00.

Отметим, что автобусная полоса протянута в обоих направлениях движения на отрезке от пересечения улиц А.Раджабли и Тебриза до пересечения с улицей Гасана Алиева. Мы надеемся, что требованиям полосы будут следовать, создавая автобусам возможность для свободного перемещения, и заранее выражаем за это признательность", - говорится в сообщении BNA.