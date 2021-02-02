На еще одной улице Баку появилась спецполоса фото
На улице Ахмеда Раджабли завершены работы по созданию специальной полосы движения. Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (BNA).
Согласно информации, уже установлены дорожные знаки и дополнительные таблички, информирующие о времени действия полосы.
"С учетом этого просим водителей следовать требованиям дорожного знака, указанным на табличке, т.е. с 17:00 до 20:00.
Отметим, что автобусная полоса протянута в обоих направлениях движения на отрезке от пересечения улиц А.Раджабли и Тебриза до пересечения с улицей Гасана Алиева. Мы надеемся, что требованиям полосы будут следовать, создавая автобусам возможность для свободного перемещения, и заранее выражаем за это признательность", - говорится в сообщении BNA.