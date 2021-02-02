Посол Великобритании в разрушенном Джебраиле: «Это город призраков»

«Это мой первый визит в регион после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Мне было интересно увидеть эти места. Со стороны это место напоминает маленький город. Однако когда мы подошли ближе, увидели, что оно полностью разрушено, это город призраков». Об этом сказал журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, находящийся с визитом в Джебраильском районе вместе с представителями дипломатического корпуса.

Дипломат отметил, что масштаб разрушений здесь огромен.

Посол рассказал также о привлечении британских компаний к созидательной работе, которая будет проведена на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

«Предстоит большая работа. Нужно изучить состояние этих территорий, очистить их от мин. Затем освобожденные от оккупации территории могут заинтересовать британские компании в плане возобновляемой энергии, сельского хозяйства, туризма», - сказал он.