После выступления Байдена всем следует насторожиться: санкции, бомбардировки, перевороты слово публицисту
За примерно 19 минут своей речи в Госдепартаменте США Джо Байден наговорил много такого, от чего остальному миру следует серьезно насторожиться.
«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», - вещал Байден. Вопросов сразу три: Какая Америка? Куда вернулась? И – с чем?
Но сначала - о символизме, к которому Байден весьма склонен. Не ЦРУ, не Пентагон, а именно Государственный департамент стал первым американским учреждением, куда новый хозяин Белого дома устремился всего через две недели после вступления в должность. Чтобы поблагодарить.
Поскольку никто из других государственных служащих не сделал больше, чтобы опорочить и саботировать распоряжения и установки высшего должностного лица США - которым являлся в свой президентский срок Дональд Трамп - чем чиновники Государственного департамента.
Поскольку никто из других государственных служащих не принимал такого участия в государственном перевороте, будем называть вещи своими именами, целью которого было не допустить повторного избрания Трампа, чем американские дипломаты.
Подробности творившихся Госдепартаментом гнусностей в пользу Байдена нам еще предстоит узнать – но это будет после. А сейчас стройные ряды внешнеполитических клерков вполне заслужили благодарности нового хозяина Белого дома. Первыми.
Личному составу Пентагона предстоят чистки, которыми займется Ллойд Остин, отделяя «козлищ», которые за Трампа, от «овнов», которые за демократию в понимании тех, кто сегодня пришел в Америке к власти.
К разведывательному сообществу США тоже есть вопросы. С Трампом у него не сложилось, но и от демократов там не в восторге, история «любви» ЦРУ с Демократической партией долгая. И в Лэнгли прекрасно помнят, кто их громил и в прямом смысле подставлял под ножи в 70-х-80-х годах прошлого столетия, кто откровенно кидал и сливал при Обаме. Вопрос это настолько деликатный, что только Уильяму Бёрнсу, лучшему дипломату США первых десятилетий нынешнего века, на посту директора ЦРУ в этом и разбираться.
К Госдепартаменту же ни лично у Байдена, ни у его подлинных хозяев - нынешних некоронованных владык Америки – претензий нет. Достойны всяческих похвал. На которые, собственно, посетивший внешнеполитическое ведомство новый хозяин Белого дома и на думал скупиться.
«Я обещаю вам, что буду стоять за вашей спиной. И я ожидаю, что вы будете иметь за вашей спиной американский народ. ... Вы - центр всего, что я намерен сделать. Вы - сердце этих планов», - говорил он. Сотрудники Госдепартамента млели от восторга, а некоторые, как утверждают злые языки, даже пытались поцеловать ему руку. «Соль земли», одним словом, внимала Байдену в этот день.
Понятно, что, когда от души и искренне благодаришь подельников по перевороту при жестком регламенте в 19 минут – на другие темы времени особо не остается. Поэтому единственное, что успел сказать старина Джо в отношении внешней политики – озвучить рецепт «коктейля Байдена», который он намерен предложить Америке и миру.
Напиток планируется изготовить забористый, в буквальном смысле – сногсшибательный. Немного левацкой риторики в духе «анти-Уолл-стрит», щедрая горсть демократических прав и питательный бульонный кубик ЛГБТ, все это обильно разбавить пустословием и пафосом в виде лозунгов «мы за все хорошее, против всего плохого». А сверху, вишенкой, «только Америка знает, что такое хорошо, а что такое - плохо». Пойло готово, пейте – не обляпайтесь.
Последнее предупреждение – совершенно не лишнее, поскольку напиток «шмурдяк старины Джо» без последствий для себя не в состоянии выпить никто. Ни Китай, который был назван главным конкурентом для новой администрации Штатов, ни примкнувшие к нему авторитарные Северная Корея и Россия. Видимо, именно так будет выглядеть новая «ось зла». Ни Саудовская Аравия, которую в Вашингтоне намерены назначить главным виновником гуманитарной катастрофы в Йемене.
Впрочем, тем странам, которые Байден не назвал – в первую очередь, Турции и Ирану – расслабляться точно не стоит. Что бы там не вещали из Белого дома про сделки и урегулирование, но уже сейчас очевидно, что и Анкаре, и Тегерану Штаты начнут «щемить пальцы дверям». То есть – ласково говорить об одном, а в реальности – всячески наказывать за активность в приграничных с ними регионах, от Ирака до Афганистана, от Йемена до Ливии и Восточного Средиземноморья.
Вот такая Америка к нам вернулась, вот с таким вот коктейлем. Говоря о наступлении новых времен и каком-то там «возвращении» Байден, по сути, предлагает нам всем срочно заболеть склерозом.
Эта Америка, с ее экспортом демократии, с непрерывным утверждением своей гегемонии и претензией на роль мирового арбитра, а заодно и полицейского, с выкручиванием рук и разжиганием конфликтов – никуда и не уходила. Мы помним, чем обернулся «экспорт демократии и американских ценностей» на Ближнем Востоке, какие чудовища он порождал и какой кровью обошелся по всему миру.
Немного «постояв за дверью», припудрив носик и сделав новую прическу, эта Америка вновь вернулась. А поскольку мир за четырехлетнюю паузу стал другим – то «шмурдяк от старины Джо» будет предлагаться миру с особой настойчивостью, вплоть до насильственного убеждения несогласных – через санкции, а если нужно – то и бомбардировки, и перевороты. Ведь для победы демократии, торжества «прав и свобод», ничего и никого не жалко, считает Байден со своими подельниками.