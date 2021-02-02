Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:09

За примерно 19 минут своей речи в Госдепартаменте США Джо Байден наговорил много такого, от чего остальному миру следует серьезно насторожиться. «Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», - вещал Байден. Вопросов сразу три: Какая Америка? Куда вернулась? И – с чем?

Но сначала - о символизме, к которому Байден весьма склонен. Не ЦРУ, не Пентагон, а именно Государственный департамент стал первым американским учреждением, куда новый хозяин Белого дома устремился всего через две недели после вступления в должность. Чтобы поблагодарить. Поскольку никто из других государственных служащих не сделал больше, чтобы опорочить и саботировать распоряжения и установки высшего должностного лица США - которым являлся в свой президентский срок Дональд Трамп - чем чиновники Государственного департамента. Поскольку никто из других государственных служащих не принимал такого участия в государственном перевороте, будем называть вещи своими именами, целью которого было не допустить повторного избрания Трампа, чем американские дипломаты. Подробности творившихся Госдепартаментом гнусностей в пользу Байдена нам еще предстоит узнать – но это будет после. А сейчас стройные ряды внешнеполитических клерков вполне заслужили благодарности нового хозяина Белого дома. Первыми. Личному составу Пентагона предстоят чистки, которыми займется Ллойд Остин, отделяя «козлищ», которые за Трампа, от «овнов», которые за демократию в понимании тех, кто сегодня пришел в Америке к власти.

К разведывательному сообществу США тоже есть вопросы. С Трампом у него не сложилось, но и от демократов там не в восторге, история «любви» ЦРУ с Демократической партией долгая. И в Лэнгли прекрасно помнят, кто их громил и в прямом смысле подставлял под ножи в 70-х-80-х годах прошлого столетия, кто откровенно кидал и сливал при Обаме. Вопрос это настолько деликатный, что только Уильяму Бёрнсу, лучшему дипломату США первых десятилетий нынешнего века, на посту директора ЦРУ в этом и разбираться. К Госдепартаменту же ни лично у Байдена, ни у его подлинных хозяев - нынешних некоронованных владык Америки – претензий нет. Достойны всяческих похвал. На которые, собственно, посетивший внешнеполитическое ведомство новый хозяин Белого дома и на думал скупиться. «Я обещаю вам, что буду стоять за вашей спиной. И я ожидаю, что вы будете иметь за вашей спиной американский народ. ... Вы - центр всего, что я намерен сделать. Вы - сердце этих планов», - говорил он. Сотрудники Госдепартамента млели от восторга, а некоторые, как утверждают злые языки, даже пытались поцеловать ему руку. «Соль земли», одним словом, внимала Байдену в этот день. Понятно, что, когда от души и искренне благодаришь подельников по перевороту при жестком регламенте в 19 минут – на другие темы времени особо не остается. Поэтому единственное, что успел сказать старина Джо в отношении внешней политики – озвучить рецепт «коктейля Байдена», который он намерен предложить Америке и миру. Напиток планируется изготовить забористый, в буквальном смысле – сногсшибательный. Немного левацкой риторики в духе «анти-Уолл-стрит», щедрая горсть демократических прав и питательный бульонный кубик ЛГБТ, все это обильно разбавить пустословием и пафосом в виде лозунгов «мы за все хорошее, против всего плохого». А сверху, вишенкой, «только Америка знает, что такое хорошо, а что такое - плохо». Пойло готово, пейте – не обляпайтесь.