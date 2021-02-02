Рауф Мусаев зарубил своего брата топором

В правоохранительные органы поступила информация об убийстве 5 февраля жителя села Виляш Зейдуллы Фейзи оглу Мусаева.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что З.Мусаева убил его брат Мусаев Рауф Фейзи оглу во время возникшего между ними конфликта, ударив топором по голове.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Р.Мусаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Следственные мероприятия по делу продолжаются.