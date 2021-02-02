К-2 продолжает убивать альпинистов

Один из шерпов Мингма Гьяле взошел на пик без использования кислородного аппарата дыхания.

Как сообщал haqqin.az, в январе состоялось первое в истории зимнее покорение неприступной вершины-восьмитысячника на севере Гималаев — К-2, называемой еще Чогори.

Но накануне исторического восхождения, спускаясь в лагерь, погиб один из альпинистов, каталонец Серхио Минготе.

Коммерческий штурм вершины этой зимой организован Seven Summit Treks, компанией местных шерпов. Вершина, которая при очередном ее штурме отбирает жизни каждого четвертого, и на сей раз вновь показала силу стихии.

Только что представитель Seven Summit Treks с тревогой сообщил, что группа не может наладить связь с тремя альпинистами, отправившимися наверх.

Джон Снори, Али Садпара и Жуан Пабло Море пошли на вершину более суток назад, и с ними до сих пор нет контакта.

«Джон, Али и его сын Саид начали атаку вершину в полночь по пакистанскому времени. В районе Боттленека, характерного «преддверия» выше 8 тысяч метров над уровнем моря, Саид должен был отступить из-за проблем в работе кислородного аппарата и вернуться в лагерь 3. От дальнейшего восхождения отказалась и Тамара Лунгер, которая поднималась в связке с Хуаном Пабло Море.

В финале осуществленной перегруппировки сил Джон Снорри, Али Садпара и Хуан Пабло Море сделали связку и вместе продолжили восхождение», - пишет о трудной и опасной миссии портал tatromaniak.pl.

Начались мероприятия с целью определить местонахождение пропавших альпинистов. К базе у подножия К-2 полетели вертолеты, с борта которых можно было бы найти тела пропавших смельчаков. Трекеры троих альпинистов, которые должны подавать сигналы о текущем местоположении каждого, уже выключены из-за севших батареек.