К-2 продолжает убивать альпинистов
Как сообщал haqqin.az, в январе состоялось первое в истории зимнее покорение неприступной вершины-восьмитысячника на севере Гималаев — К-2, называемой еще Чогори.
Один из шерпов Мингма Гьяле взошел на пик без использования кислородного аппарата дыхания.
Но накануне исторического восхождения, спускаясь в лагерь, погиб один из альпинистов, каталонец Серхио Минготе.
Коммерческий штурм вершины этой зимой организован Seven Summit Treks, компанией местных шерпов. Вершина, которая при очередном ее штурме отбирает жизни каждого четвертого, и на сей раз вновь показала силу стихии.
Только что представитель Seven Summit Treks с тревогой сообщил, что группа не может наладить связь с тремя альпинистами, отправившимися наверх.
Джон Снори, Али Садпара и Жуан Пабло Море пошли на вершину более суток назад, и с ними до сих пор нет контакта.
«Джон, Али и его сын Саид начали атаку вершину в полночь по пакистанскому времени. В районе Боттленека, характерного «преддверия» выше 8 тысяч метров над уровнем моря, Саид должен был отступить из-за проблем в работе кислородного аппарата и вернуться в лагерь 3. От дальнейшего восхождения отказалась и Тамара Лунгер, которая поднималась в связке с Хуаном Пабло Море.
В финале осуществленной перегруппировки сил Джон Снорри, Али Садпара и Хуан Пабло Море сделали связку и вместе продолжили восхождение», - пишет о трудной и опасной миссии портал tatromaniak.pl.
Начались мероприятия с целью определить местонахождение пропавших альпинистов. К базе у подножия К-2 полетели вертолеты, с борта которых можно было бы найти тела пропавших смельчаков. Трекеры троих альпинистов, которые должны подавать сигналы о текущем местоположении каждого, уже выключены из-за севших батареек.
«В условиях поисково-спасательной операции пилоту вертолета дано указание подняться как можно выше. Температура очень низкая и скорость ветра достигает 35 километров в час (около 10 метров в секунду) на высоте более 6 500 метров. В базовом лагере подготовлены баллоны с кислородом, питание типа high food и маски для двух пакистанских альпинистов», - сообщает Apline Adventure Guides на странице Twitteвязалась с Саидом в лагере C3. Он вышел из палатки проверить, есть ли после них какие-то следы. Не видел никаких огоньков и никакого движения. У него есть еда, спальный мешок и пока он справляется», - так пишет жена Джона Снорри, обещая опубликовать новости, когда они появятся.
Однако, несмотря на такую тревожную ситуацию, кто-то решил погреть руки, распространяя фальшивую информацию о том, что пропавшая тройка покорила вершину. На многих пакистанских порталах все еще множится этот фейк-ньюз.
Некий Джамил Нагри, журналист одного из альпинистских порталов, ответствен за распротсанение фальшивой информации о восхождении не коварную вершину. «Зачем половина Пакистана посылает поздравления в момент, когда в горах идет борьба за человеческие жизни?» - возмущенно вопрошает профессиональный сайт tatromaniak на своей страничке в Twitter. Этот человек, «карикатура на журналиста», 5 февраля вбросил в сеть фальшивую информацию о том, что Мухаммад Али Садпара стал первым пакистанским альпинистом, который покорил К2 и зимой, и летом.
Однако на аккаунте Али Садпары появилась выразительная запись:
«Остановите этот нонсенс. У нас нет никакой прямой связи с командой. Все еще не знаем их точного местоположения. Фальшивая информация, которая появляется в медиа — это стыд для журналистики. Просим молиться за них, а не стрелять, что является проблемой для их семей и альпинистского сообщества».
В пятницу на склонах К-2 снова произошла трагедия. 42-летний горновосходитель Атанас Скатов, спускаясь с третьего лагеря у вершины, после обрыва линя сорвался вниз и погиб.
На вершину пробовала в этот раз взойти и полька Магдалена Гожковска. С ней все, слава Богу, обошлось. Но смелая женщина, жаждавшая оказаться на вершине, была эвакуирована вертолетом из-за острого пищевого отравления.
Страсти вокруг покорения К-2 (Чогори) не утихают. А главное, что в нынешней тяжелой ситуации, пытаясь заработать на трагедии, находится нечистый на руку писака, который лживыми текстами наводит тень на плетень и оскорбляет все альпинистское братство.
Но, как пел Владимир Высоцкий, «здесь о таких не поют», и имя фальсификатора с позором канет в небытие...