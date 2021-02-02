Успешно завершили очередной курс по разминированию территорий 35 сотрудников Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как передает пресс-служба МЧС, в рамках курса тренинги проводили профессиональные специалисты в сфере разминирования МЧС России. Целью курса, организованного МЧС Азербайджана, было повышение знаний и навыков сотрудников по разминированию.

По окончании курса, который длился с шестого января по четвертое февраля, сотрудникам МЧС Азербайджана были выданы соответствующие сертификаты. В церемонии вручения сертификатов, состоявшейся в административном здании Карабахского регионального центра МЧС, принимали участие замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, руководитель группы саперов МЧС РФ полковник Алексей Завицкий, а также другие ответственные лица.