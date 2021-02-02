Министр энергетики Израиля Юваль Стейниц высказался по поводу «иранской сделки», к которой снова хочет вернуться новый хозяин Белого дома Джо Байден. Он вспомнил экс-президента США Дональда Трампа, который своими действиями «серьезно помешал ядерному проекту Ирана». Во вторник в интервью общественному радио Израиля министр также оценил время обогащения количества урана, достаточного для создания ядерной бомбы, в период до шести месяцев. Это в два раза дольше, чем вытекает из расчетов шефа американской дипломатии Энтони Блинкена.

«Ядерная сделка» снова на устах политиков и медиа. Именно этот вопрос новый президент США Джо Байден назвал одним из первоочередных в деятельности своей администрации наряду с возвращением в Парижское соглашение по климату, прекращением строительства «мексиканской стены» и другими. С тревогой на атомный проект Ирана смотрит соседнее с ним государство Израиль.

По мнению израильского министра, целиком время для создания Ираном атомного оружия может занять от одного года до двух лет.

Госсекретарь Энтони Блинкен, напротив, утверждает, что время для обогащения урана Ираном для создания атомной бомбы во время правления Трампа сократилось от года до 3-4 месяцев. Это, по словам Блинкена, следствие выхода Трампа из ядерного соглашения с Тегераном.

В то же время Израиль был и остается одним из самых горячих критиков «ядерной сделки» и пылким сторонником действий Трампа. Но, кроме точки зрения Израиля и нынешнего руководства США, есть и другие данные по атомной программе Ирана.

Согласно последним расчетам Международного агентства по атомной энергии, после выхода США из соглашения Иран в десять раз увеличил количество обогащенного урана, которым он обладает теперь — это 2,4 тонны стратегического вещества. МАГАТЭ утверждает также, что Тегеран увеличил уровень обогащения материала с 4,5 до 20 процентов.

По расчетам ученых, для создания смертоносного оружия требуется уран, обогащенный до уровня в 90 процентов. Так что уже можно судить о том, насколько велика вероятность получения атомной бомбы Тегераном. На это указывает сообщение агентства PAP.

Ядерный исследовательский центр Израиля в Димоне — едва ли не самый секретный и охраняемый объект в одной из пустынь в южной части еврейского государства.

Большая территория окружена забором из колючей проволоки, всюду стоят камеры видеонаблюдения. Пассажирам проезжающих мимо запретной зоны поездов запрещено вести фото- и видеосъемку из окон.

Потому давно уже ходят слухи и временами публикуются неподтвержденные данные, что Израиль уже обладает ядерным оружием. Что интересно, объект в Димоне не находится под контролем МАГАТЭ. Еще в 1986 году один из бывших техников центра сбежал из Израиля и передал британским медиа данные о производстве там оружейного плутония.

Но власти Израиля не подтвердили и не опровергли эти утверждения. Но, вероятно, нет дыма без огня.

Что не мешает этой стране публично опасаться появления такого оружия у Ирана.