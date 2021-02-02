Кочарян хочет вернуться во власть

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что вернулся в большую политику. Об этом он сказал в интервью Sputnik Армения.

«Я вернулся в большую политику», — сказал Кочарян.

По его словам, сейчас армянский народ нуждается в «понятных и сильных личностях», в связи с этим новые выборы в парламенте станут двухполюсными – между действующей властью и ее антиподами.

Кочарян заявил, что все уже «вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта». Он подчеркнул, что гражданам нужны «профессиональные управленцы», способные говорить правду прямо в глаза оппонентам.