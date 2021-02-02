В Тбилиси протестуют против карантина
Представители бизнеса устроили необычную акцию-перформанс у парламента Грузии - главными героями протеста стали музыканты и аниматоры, переодетые в костюмы разных персонажей, передает корреспондент Sputnik Грузия.
Музыканты, представители туристического бизнеса, развлекательных и фитнес-центров протестуют против решения правительства не открывать эти сферы.
В знак протеста они устроили перформанс у здания парламента Грузии, где каждый желающий мог получить экскурсию по Тбилиси, сфотографироваться с аниматорами или послушать музыкантов.