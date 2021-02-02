Новый шпионский скандал: Лондон выдворил китайских разведчиков наши подробности
Власти Великобритании за последний год выслали из страны трех китайских шпионов, которые выдавали себя за журналистов. Все трое, как утверждается, работали в местных филиалах китайских СМИ, названия которых не уточняется.
МИД КНР исключил возможность нарушения британского законодательства работниками СМИ Китая и рассматривает информацию о высылке трех «китайских журналистов-шпионов» из Великобритании за последний год как «идеологические нападки» Лондона.
«Китайские СМИ в Великобритании освещают события, соблюдая местное законодательство. Что касается британской стороны, она, руководствуясь идеологическими предрассудками, оказывает давление на журналистов КНР», - заявил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь.
Обычная, на первый взгляд, для разведки история - журналистика как прикрытие, поймали, выслали, противная сторона все отрицает – приобрела неожиданный поворот. Разоблачение и высылка трех сотрудников разведывательного управление Министерства государственной безопасности Китая вполне способны стать поводом для ужесточения британского законодательства в отношении иностранцев вообще.
О том, что старая добрая Британия слишком уж снисходительна к активности китайских спецслужб в Лондоне, говорят уже давно. Собственно, так и есть – коммерческая разведка и промышленный шпионаж всегда идут рука об руку, да и англичане здесь, нужно отметить, далеко не безгрешны.
По всей видимости, до поры до времени все регулировалось устным джентльменским соглашением: Пекин не переходит неких «красных линий», Лондон на некоторые действия его эмиссаров закрывает глаза. Тесные экономические связи двух стран и весьма солидные китайские инвестиции в британскую экономику были фундаментом этого негласного соглашения.
Так и жили бы британская MI 5 (контрразведка) и китайское МГБ в относительном согласии – если бы не цепь событий, вызвавших натуральный скандал. Сначала Оксфордский университет поднял шум в связи с тем, что китайские аспиранты и сотрудники с помощью технологий от компании Huawei терабайтами беззастенчиво крадут интеллектуальную собственность британских вузов. Причем во всех сферах - с упором, разумеется, на высокие технологии, медицину, биологию и прочее.
Почти сразу за этим разгорелся скандал в связи с Фрейзером Кэмероном, экс-сотрудником британской MI-6 (разведка), который, работая в одной из Еврокомиссий в Брюсселе передал агентам китайского МГБ ряд секретных данных финансового и политического характера.
Что примечательно, ни бельгийская, ни британская контрразведки Кэмерона привлечь к ответственности не смогли. И вынуждены были пойти на давно не применявшийся в отношении физических лиц шаг – выдали в отношении своего бывшего сотрудника «MI5 Espionage Alert», специальное предупреждение государственным органам и структурам Евросоюза о том, что Фрейзер Кэмерон «возможно тесно сотрудничает» с китайской разведкой.
Ну, и, разумеется, подавление Пекином прозападных протестов в Гонконге. Территория-то ранее принадлежала британцам, пусть теперь и не их земля – но ностальгию, подогреваемую западным дискурсом на сдерживание Китая, никуда не денешь. Как говорится, «все звезды сошлись», самое время ужесточать национальное законодательство в отношении работающих в Великобритании китайцев и их компаний, а также прочих «подозрительных иностранцев», наводнивших Лондон.
Словом, в ближайшее время, скорее всего в мае, когда начнется очередная сессия британского парламента, следует ожидать появления «мега-билля об иностранных агентах» по американскому образцу. Который, как надеются на Даунинг-стрит, заставит сотрудников иностранных правительств, а также их местных лоббистов либо зарегистрироваться в качестве иностранных агентов - либо оказаться под угрозой арестов, тюремного заключения, солидных штрафов и депортации, кому уж как повезет.
Вполне логичным выглядит вопрос: испортят ли британо-китайские отношения эти шпионские страсти? Ответ очевиден и предсказуем – ни в малейшей степени. За последние годы, да ещё и с учетом Брекзита, Пекин стал для Лондона весьма желанным экономическим партнером.
Разрыв с ним нецелесообразен, а это главный для британских элит критерий того, с кем нужно и должно дружить на данном этапе. Так что несколько выдворенных шпионов британо-китайскую экономическую «овсянку» не испортят. Просто добавят в нее специй для остроты.