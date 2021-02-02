Шэн Сию, специально для haqqin.az 16:37

Власти Великобритании за последний год выслали из страны трех китайских шпионов, которые выдавали себя за журналистов. Все трое, как утверждается, работали в местных филиалах китайских СМИ, названия которых не уточняется. МИД КНР исключил возможность нарушения британского законодательства работниками СМИ Китая и рассматривает информацию о высылке трех «китайских журналистов-шпионов» из Великобритании за последний год как «идеологические нападки» Лондона.

«Китайские СМИ в Великобритании освещают события, соблюдая местное законодательство. Что касается британской стороны, она, руководствуясь идеологическими предрассудками, оказывает давление на журналистов КНР», - заявил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь. Обычная, на первый взгляд, для разведки история - журналистика как прикрытие, поймали, выслали, противная сторона все отрицает – приобрела неожиданный поворот. Разоблачение и высылка трех сотрудников разведывательного управление Министерства государственной безопасности Китая вполне способны стать поводом для ужесточения британского законодательства в отношении иностранцев вообще. О том, что старая добрая Британия слишком уж снисходительна к активности китайских спецслужб в Лондоне, говорят уже давно. Собственно, так и есть – коммерческая разведка и промышленный шпионаж всегда идут рука об руку, да и англичане здесь, нужно отметить, далеко не безгрешны. По всей видимости, до поры до времени все регулировалось устным джентльменским соглашением: Пекин не переходит неких «красных линий», Лондон на некоторые действия его эмиссаров закрывает глаза. Тесные экономические связи двух стран и весьма солидные китайские инвестиции в британскую экономику были фундаментом этого негласного соглашения. Так и жили бы британская MI 5 (контрразведка) и китайское МГБ в относительном согласии – если бы не цепь событий, вызвавших натуральный скандал. Сначала Оксфордский университет поднял шум в связи с тем, что китайские аспиранты и сотрудники с помощью технологий от компании Huawei терабайтами беззастенчиво крадут интеллектуальную собственность британских вузов. Причем во всех сферах - с упором, разумеется, на высокие технологии, медицину, биологию и прочее.