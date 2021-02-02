Новый шпионский скандал: Лондон выдворил китайских разведчиков наши подробности

Шэн Сию, специально для haqqin.az

Власти Великобритании за последний год выслали из страны трех китайских шпионов, которые выдавали себя за журналистов. Все трое, как утверждается, работали в местных филиалах китайских СМИ, названия которых не уточняется.

МИД КНР исключил возможность нарушения британского законодательства работниками СМИ Китая и рассматривает информацию о высылке трех «китайских журналистов-шпионов» из Великобритании за последний год как «идеологические нападки» Лондона.

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«Китайские СМИ в Великобритании освещают события, соблюдая местное законодательство. Что касается британской стороны, она, руководствуясь идеологическими предрассудками, оказывает давление на журналистов КНР», - заявил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь.

Обычная, на первый взгляд, для разведки история - журналистика как прикрытие, поймали, выслали, противная сторона все отрицает – приобрела неожиданный поворот. Разоблачение и высылка трех сотрудников разведывательного управление Министерства государственной безопасности Китая вполне способны стать поводом для ужесточения британского законодательства в отношении иностранцев вообще.

О том, что старая добрая Британия слишком уж снисходительна к активности китайских спецслужб в Лондоне, говорят уже давно. Собственно, так и есть – коммерческая разведка и промышленный шпионаж всегда идут рука об руку, да и англичане здесь, нужно отметить, далеко не безгрешны.

По всей видимости, до поры до времени все регулировалось устным джентльменским соглашением: Пекин не переходит неких «красных линий», Лондон на некоторые действия его эмиссаров закрывает глаза. Тесные экономические связи двух стран и весьма солидные китайские инвестиции в британскую экономику были фундаментом этого негласного соглашения.

Так и жили бы британская MI 5 (контрразведка) и китайское МГБ в относительном согласии – если бы не цепь событий, вызвавших натуральный скандал. Сначала Оксфордский университет поднял шум в связи с тем, что китайские аспиранты и сотрудники с помощью технологий от компании Huawei терабайтами беззастенчиво крадут интеллектуальную собственность британских вузов. Причем во всех сферах - с упором, разумеется, на высокие технологии, медицину, биологию и прочее.

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Почти сразу за этим разгорелся скандал в связи с Фрейзером Кэмероном, экс-сотрудником британской MI-6 (разведка), который, работая в одной из Еврокомиссий в Брюсселе передал агентам китайского МГБ ряд секретных данных финансового и политического характера.

Что примечательно, ни бельгийская, ни британская контрразведки Кэмерона привлечь к ответственности не смогли. И вынуждены были пойти на давно не применявшийся в отношении физических лиц шаг – выдали в отношении своего бывшего сотрудника «MI5 Espionage Alert», специальное предупреждение государственным органам и структурам Евросоюза о том, что Фрейзер Кэмерон «возможно тесно сотрудничает» с китайской разведкой.

Ну, и, разумеется, подавление Пекином прозападных протестов в Гонконге. Территория-то ранее принадлежала британцам, пусть теперь и не их земля – но ностальгию, подогреваемую западным дискурсом на сдерживание Китая, никуда не денешь. Как говорится, «все звезды сошлись», самое время ужесточать национальное законодательство в отношении работающих в Великобритании китайцев и их компаний, а также прочих «подозрительных иностранцев», наводнивших Лондон.

Словом, в ближайшее время, скорее всего в мае, когда начнется очередная сессия британского парламента, следует ожидать появления «мега-билля об иностранных агентах» по американскому образцу. Который, как надеются на Даунинг-стрит, заставит сотрудников иностранных правительств, а также их местных лоббистов либо зарегистрироваться в качестве иностранных агентов - либо оказаться под угрозой арестов, тюремного заключения, солидных штрафов и депортации, кому уж как повезет.

Вполне логичным выглядит вопрос: испортят ли британо-китайские отношения эти шпионские страсти? Ответ очевиден и предсказуем – ни в малейшей степени. За последние годы, да ещё и с учетом Брекзита, Пекин стал для Лондона весьма желанным экономическим партнером.

Разрыв с ним нецелесообразен, а это главный для британских элит критерий того, с кем нужно и должно дружить на данном этапе. Так что несколько выдворенных шпионов британо-китайскую экономическую «овсянку» не испортят. Просто добавят в нее специй для остроты.