Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.

Дуров сказал на встрече, что Дубай стал центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на глобальный уровень. Это стало возможно благодаря соответствующим условиям: развитой инфраструктуре, благоприятному для бизнеса законодательству и экосистеме стартапов.

Принц Дубая отметил, что привлекательность эмирата для развития технологических стартапов подтверждается тем фактом, что с его территории некоторые успешные компании управляют своими предприятиями. Заявление, в частности, касается, и самого Telegram.