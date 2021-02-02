Испанское правительство шокировала зарплата Месси

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался о зарплате, которую нападающий Лионель Месси получает в «Барселоне». Его слова приводит BeSoccer.

Урибес заявил, что непомерные суммы шокировали испанское правительство. По его мнению, футболистам необходимо снизить зарплаты, однако капиталистическое общество диктует свои правила.

«Мы должны учитывать тот факт, что люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты», — посчитал политик.

31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Кроме того, в случае ухода из клуба форвард получит 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Аргентинец захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.