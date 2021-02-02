В Габале местная команда после поражения от «Карабаха» со счетом 1:3 в первом матче пыталась отыграться дома, но потерпела еще более крупное поражение – 0:3.

Уже на 6-й минуте Максим Медведев открыл счет в матче. В самом конце первого тайма Патрик Андраде реализовал пенальти и сделал счет 2:0. Он же поставил точку в матче, забив на 48-й минуте. Общий счет – 6:1 в пользу «Карабаха».