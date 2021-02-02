«Карабах» разгромил «Габалу» и вышел в полуфинал Кубка Азербайджана ВИДЕО
Сегодня проходит первая часть ответных четвертьфинальных матчей Кубка Азербайджана по футболу.
В Габале местная команда после поражения от «Карабаха» со счетом 1:3 в первом матче пыталась отыграться дома, но потерпела еще более крупное поражение – 0:3.
Уже на 6-й минуте Максим Медведев открыл счет в матче. В самом конце первого тайма Патрик Андраде реализовал пенальти и сделал счет 2:0. Он же поставил точку в матче, забив на 48-й минуте. Общий счет – 6:1 в пользу «Карабаха».
Отметим, что перед матчем команды почтили память шехидов Отечественной войны. Также футбольный клуб «Габала» и лично президент клуба Фариз Наджафов наградили ветеранов. Напомним, что Наджафов и сам был участником недавних военных действий в Карабахе.
В 18:00 начнется матч «Сабаил» - «Сумгаит». В первом матче «Сабаил» в гостях победил со счетом 1:0.
Завтра состоятся еще две игры: «Кяпяз» - «Кешля» (первый матч – 0:1) и «Зиря» - «Нефтчи» (1:0).