Названы главные симптомы нового штамма коронавируса

Лихорадка, кашель, потеря вкуса или запаха могут быть главными симптомами заражения коронавирусной инфекцией. На новый штамм организм человека реагирует аналогичными проявлениями. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на главного фармацевта онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейна Абдеха.

По его словам, если человек столкнулся с сухим кашлем, усталостью без очевидной причины в течение нескольких недель, изменениями вкуса или запаха (или их полной потерей), а также высокой температурой, то необходимо самоизолироваться и сдать тест.

Боль в груди, проблемы с дыханием, неспособность говорить или двигаться как обычно Абдех назвал поводом для экстренного обращения к врачу.