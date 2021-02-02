Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Украину готовиться к потере Мариуполя и Херсона. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал решение президента страны Владимира Зеленского закрыть крупнейшие телевизионные каналы республики. Официальным поводом было названо транслирование пророссйской точки зрения. Саакашвили уверен, что такой шаг только ужесточит конфликт в Донбассе.