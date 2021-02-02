Послы совершили намаз в осквернённой армянами мечети в Зангилане
Временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адам и посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр совершили намаз в оскверненной армянами мечети в Зангиланском районе, сообщает haqqin.az.
Дипломаты посетили эту мечеть в рамках поездки дипкорпуса на освобожденные территории Азербайджана.
Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что армяне превратили полуразрушенную мечеть в Зангилане в свинарник.