Послы совершили намаз в осквернённой армянами мечети в Зангилане

Временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адам и посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр совершили намаз в оскверненной армянами мечети в Зангиланском районе, сообщает haqqin.az.

Дипломаты посетили эту мечеть в рамках поездки дипкорпуса на освобожденные территории Азербайджана.

Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что армяне превратили полуразрушенную мечеть в Зангилане в свинарник.