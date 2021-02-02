Решение об ограничении доступа к услугам, предоставляемым в туристическом комплексе «Шахдаг», было принято на этой неделе Государственным Агентством по туризму. Согласно временно введенным правилам, услугами комплекса могут пользоваться только гости с резервацией в отелях и лыжники, имеющие сезонные билеты skipass.

«После отмены ряда ограничений, введенных в период ужесточенного карантинного режима, возобновились туристические поездки граждан в города и регионы Азербайджана. Основные потоки при этом пришлись на горные регионы, в том числе на горно-лыжные комплексы. В конце прошлой недели «Шахдаг» ежедневно принимал до шести тысяч посетителей, при том, что в отелях комплекса максимум могут оставаться одновременно 1200 человек. В принципе, такие показатели фиксировались и в прошлом году. И в то время это, конечно же, обеспечивало финансовую выгоду.

Однако, нынешний зимний туристический сезон проходит в условиях пандемии. Да, условия жесткого карантинного режима несколько смягчены, но угроза здоровью людей не исчезла. Действуют обязательные для исполнения правила, в том числе, столь элементарные, как ношение защитных масок в помещениях и на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция. Причем, эти элементарные правила касаются как персонала отелей, так и отдыхающих.

С осени прошлого года по поручению Кабинета Министров Госагентство по туризму вместе с другими государственными органами, в том числе министерствами здравоохранения и внутренних дел, проводит ежедневные мониторинги в отелях страны. Все это время отелям разрешено функционировать, но с соблюдением жестких ограничительных условий. Конечно же, в случае выявления недостатков применяются санкции, штрафы.

Мониторинги продолжаются. В некоторых из них принимаю участие и я сам. В ходе мониторинга, проведенного в конце прошлой недели в «Шахдаге», мы и приняли решение о введении ограничений. Безусловно, абсолютное большинство отдыхающих соблюдали и соблюдают установленные правила. Но, к сожалению, были и посетители, за которыми приходилось фактически бегать, прося использовать маски. Они представляли собой опасность для окружающих.

С учетом того, что главное для нас — защита здоровья граждан страны, туристов, и было принято решение о введении ограничений.

«Шахдаг» - популярное место отдыха туристов. И мы понимаем граждан, встретивших наше решение с сожалением и разочарованием. Но хотелось бы отметить, что данное ограничение носит временный характер. После равномерного распределения потоков туристов по всей стране, «Шахдаг», конечно, вновь широко распахнет свои двери», - сказал Фуад Нагиев.