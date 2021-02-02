«Минималка»: Хитрый Люксембург обгоняет США

Согласно графику, опубликованному на сайте агентства, самой бедной страной еврозоны по-прежнему остается Болгария. Здесь минимальная оплата труда составляет всего 332 евро.

Только что агентство Eurostat, работающее под эгидой Европейской комиссии опубликовало новые данные по «минималке» в странах ЕС.

Уровень жизни в любой стране определяется несколькими цифрами, прежде всего, характеризующими доход. Это средняя заработная плата и минимальное вознаграждение за труд, ну и, конечно, пенсия.

Следом за ней в списке низкооплачиваемых рабочих рук идут Венгрия (442 евро) и Румыния (458 евро). За ними расположилась Латвия, где с нового года минималка поднялась до 500 евро. Немного лучше этой балтийской страны положение у государства на берегах Адриатики — Хорватии (563 евро).

Далее, по степени возрастания минимальной зарплаты, расположились Чехия (579), Эстония (582), Польша (614), Словакия (623) и Литва (624).

Группа стран Евросоюза, где минимальная зарплата выше 1000 евро, невелика и составляет примерно третью часть от общего числа стран-членов ЕС. Открывает эту часть списка Словения с 1024 евро на работающего. К ней примыкает Испания (1108 евро).

Заметно больше платят в государствах, которые считаются «грандами» европейской экономики. Во Франции сумма самой маленькой оплаты труда в месяц составляет 1555 евро, в Германии - 1614.

Примерно, одинаковая «минималка» у соседей — Бельгии и Нидерландов — свыше 1600 евро. Их опережает Ирландия, где минимум ежемесячного заработка определен в 1724 евро.

Но лидером списка является Люксембург: здесь самая низкооплачиваемая должность оценивается в 2202 евро.

Интересно, что ряд стран в ЕС не определил у себя минимальную заработную плату. Такого понятия нет в Финляндии, Швеции, Дании, Италии, Австрии и на Кипре.

Eurostat в своем очередном ежегодном исследовании констатирует, что самые низкие минимальные вознаграждения остаются по-прежнему в странах Восточной Европы, то есть в посткоммунистических, экономика которых все еще находится в процессе развития.

Рядом с ними расположены и страны-члены ЕС юга Европы, среди которых Греция, Мальта и Португалия, где сумма такого вознаграждения превышает 700 евро.

Статистическое агентство Eurostat приводит данные на 1 января 2021 года и по Соединенным Штатам Америки — здесь «минималка», установленная на федеральном уровне, сравнима с некоторыми не самыми богатыми членами Евросоюза — низкооплачиваемый американец довольствуется суммой в 1024 евро.

Так что, как видно, гордящиеся своей страной и экономикой янки, пока что с завистью могут смотреть на простых люксембуржцев, минимальное жалованье которых превосходит американское в два с лишним раза.

Правда, в Люксембурге и населения куда меньше, да и экономика стоит, в основном, на финансовом и банковском секторах. Здесь не добывают нефть, не производят автомобили и станки. Зато умело пользуются выгодным географическим положением и приспособленным к хитрым транзакциям законодательством, привлекая крупные денежные потоки и умножая свое благосостояние.

В исследовании также говорится, что соотношение минимальной зарплаты к ежемесячному объему дохода составляет 60 процентов во Франции, Португалии, Словении и Румынии.

В целом же, оно показывает, что разрыв в уровне благосостояния, определяемый, в том числе и минимальной оплатой труда, между странами так называемой «старой» и «новой» Европы все еще остается.

Как бы ни говорили в Брюсселе о равенстве, в этом смысле некоторые страны «равнее» других.

Впрочем, это вполне понятно: экономика посткоммунистических стран существует всего 30 лет в отличие от их партнеров и соседей по Евросоюзу, которые давно встали на рельсы свободного предпринимательства.